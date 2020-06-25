Мартиаль - автор первого хет-трика "Манчестер Юнайтед" в АПЛ после ухода Фергюсона

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль стал автором необычного достижения.

Во вчерашнем матче с "Шеффилд Юнайтед" 24-летний француз забил в ворота соперника три гола.

Таким образом, форвард стал автором первого хет-трика "красных дьяволов" в АПЛ с 2013 года, когда пост главного тренера покинул сэр Алекс Фергюсон.

До Мартиаля трижды отличался за "МЮ" в матче Премьер-лиги Робин ван Перси в конце сезона 2012/13.

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