Мартиаль близок к переходу в новый клуб

Теги антони мартиальманчестер юнайтедювентус

Мартиаль близок к переходу в новый клубВингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль близок к уходу из своего клуба, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям источника, уже в ближайшее время 22-летний игрок "красных дьяволов" может стать игроком туринского "Ювентуса". Француз уже обсуждает условия личного контракта со "старой синьорой".

В завершившемся сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Ювентус" готов выплатить сумму отступных за Година. | soccernews.ru

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