Мартиаль дал ответ "Манчестер Юнайтед" по новому контракту

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Мартиаль дал ответ "Манчестер Юнайтед" по новому контракту

Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль продлит контракт с клубом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист согласился подписать с манкунианским клубом новое соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года. "МЮ" объявит о продлении контракта с игроком в течение 48 часов.

23-летний Мартиаль перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2015 году из "Монако" за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.

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