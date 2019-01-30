Мартиаль дал ответ "Манчестер Юнайтед" по новому контракту
Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль продлит контракт с клубом, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, футболист согласился подписать с манкунианским клубом новое соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года. "МЮ" объявит о продлении контракта с игроком в течение 48 часов.
23-летний Мартиаль перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2015 году из "Монако" за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|23
|33
|10
|Лестер Сити
|23
|31
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11