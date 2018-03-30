Мартиаль готов покинуть "Манчестер Юнайтед", если клуб продолжит тренировать Моуринью

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Мартиаль готов покинуть "Манчестер Юнайтед", если клуб продолжит тренировать Моуринью

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль летом может покинуть клуб.

Как сообщает Tuttosport, футболисту не нравится, как его использует наставник Жозе Моуринью. Отметим, что после прихода Алексиса Санчеса игрок стал реже попадать в стартовый состав "МЮ".

Отмечается, что главным претендентом на Мартиаля является "Ювентус".

В этом сезоне Мартиаль принял участие в 26 матчах, в которых он забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

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