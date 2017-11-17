Мартиаль хочет выходить на поле в стартовом составе

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Мартиаль хочет выходить на поле в стартовом составе

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль дал понять, что ему не нравится роль запасного.

"Легче начинать матч в стартовом составе. Когда ты выходишь со скамейки, остальные футболисты уже разогреты и полностью в игре, а тебе нужно в неё влиться. Я предпочитаю выходить в старте, тогда у тебя больше времени, чтобы войти в игру. Кроме того, хочется показывать себя с самого начала" - приводит слова 21-летнего француза Goal.com.

В этом сезоне Мартиаль сыграл за "МЮ" 16 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. При этом в стартовом составе он выходил всего в половине проведённых встреч.

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