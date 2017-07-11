Мартиаль может оказаться в "Роме"

Руководство "Ромы" намерено подписать форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля.

Как сообщает La gazzetta dello Sport, 21-летний француз может принять решение о смене клуба, так как недоволен количеством игрового времени.

Напомним, что соглашение игрока с английским клубом истекает в июне 2019 года.

В минувшем сезоне АПЛ игрок сборной Франции принял участие в 25 матчах за "МЮ", в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых пасов.

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