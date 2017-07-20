Мартиаль может перейти в "Вольфсбург"

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Мартиаль может перейти в "Вольфсбург"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль стал трансферной целью "Вольфсбурга", сообщает Kicker.

По сведениям издания, "волки" хотят арендовать 21-летнего француза. На футболиста также претендует миланский "Интер".

В прошлом сезоне Мартиаль сыграл за "Манчестер Юнайтед" 42 матча, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. 

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