Мартиаль может принять участие в матче с "Ливерпулем"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль скорее всего успеет восстановиться к матчу с "Ливерпулем". Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, на этой неделе футболист вернется к тренировкам в общей группе. Таким образом, полузащитник сможет подготовится к матчу 9-го тура чемпионата Англии.

Напомним, футболист получил травму в матче 3-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (1:2).

Встреча состоится 20 октября на стадионе "Олд Траффорд" и начнется в 18:30 (мск).

А еще: Кавани может продолжить карьеру в "Атлетико"| http://soccernews.ru