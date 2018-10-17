Мартиаль намерен отказать "Манчестер Юнайтед" в продлении контракта

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Мартиаль намерен отказать "Манчестер Юнайтед" в продлении контрактаВингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль намерен отказать своему клубу в продлении контракта, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, 22-летний игрок, несмотря на поддержку, которое ему оказывает руководство "красных дьяволов", все же склоняется к смене команды следующим летом, когда у него истечет срок действия контракта с клубом.

В текущем сезоне Мартиаль забил 2 мяча в 8 играх за "Манчестер Юнайтед".

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" работает над подписанием ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru

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