Мартиаль намерен отказать "Манчестер Юнайтед" в продлении контракта

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль намерен отказать своему клубу в продлении контракта, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, 22-летний игрок, несмотря на поддержку, которое ему оказывает руководство "красных дьяволов", все же склоняется к смене команды следующим летом, когда у него истечет срок действия контракта с клубом.

В текущем сезоне Мартиаль забил 2 мяча в 8 играх за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" работает над подписанием ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru