Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль назвал своего одноклубника, который в течение ближайших пяти лет выиграет "Золотой мяч".

"Вместе с Полем Погба мы хотим выиграть много трофеев вместе с "Юнайтед" и также мы хотим выиграть Чемпионат Мира с Францией. Если он продолжит играть и совершенствоваться так, как он это делает, я думаю, что он также выиграет "Золотой мяч" в ближайшие пять лет", - цитирует 21-летнего нападающего "красных дьяволов" Squawka.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" борется с "Тоттенхэмом" за Сессеньона. | soccernews.ru