Мартиаль не перейдет в другой клуб АПЛ

"Манчестер Юнайтед" намерен продать Антони Мартиаля.

Однако как сообщает Metro, руководство "красных дьяволов" не отпустит игрока ни в один из клубов АПЛ.

В этом сезоне на счету Мартиаля 11 голов и 10 ассистов в 45 матчах.

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