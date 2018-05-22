Мартиаль не перейдет в другой клуб АПЛ

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Мартиаль не перейдет в другой клуб АПЛ

"Манчестер Юнайтед" намерен продать Антони Мартиаля.

Однако как сообщает Metro, руководство "красных дьяволов" не отпустит игрока ни в один из клубов АПЛ.

В этом сезоне на счету Мартиаля 11 голов и 10 ассистов в 45 матчах.

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