Мартиаль не собирается покидать "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль не планирует менять клубную прописку, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, 21-летний француз доволен своим положением в манкунианском клубе, поэтому ему неинтересны предложения от "Арсенала" и "Барселоны".

В этом сезоне Мартиаль сыграл за "МЮ" 9 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля. | http://soccernews.ru