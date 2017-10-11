Мартиаль не собирается покидать "Манчестер Юнайтед"

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Мартиаль не собирается покидать "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль не планирует менять клубную прописку, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, 21-летний француз доволен своим положением в манкунианском клубе, поэтому ему неинтересны предложения от "Арсенала" и "Барселоны".

В этом сезоне Мартиаль сыграл за "МЮ" 9 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. 

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