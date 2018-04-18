Мартиаль определился с местом продолжения карьеры

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль решил летом покинуть клуб.

Как сообщает The Times, футболист собирается принять предложение "Ювентуса". Напомним, что кроме "старой синьоры" в услугах игрока заинтересована "Бавария".

В текущем сезоне Мартиаль провел 41 игру, отметился 11 голами и 10 ассистами.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля. | http://soccernews.ru