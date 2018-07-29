Мартиаль определился с предпочтительным местом продолжения карьеры

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль определился с предпочтительным местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям испанской прессы, в подписании 22-летнего игрока "красных дьяволов" заинтересованы лондонские "Челси" и "Арсенал". Однако француз отдает предпочтение переезду на "Стэмфорд Бридж" перед трансфером на "Эмирейтс".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Барселоны". | soccernews.ru