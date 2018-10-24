Мартиаль откажет ПСЖ, "Ювентусу" и "Баварии" ради "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль, который был недоволен количеством игрового времени, все-таки останется в клубе.

По информации ESPN, футболист не планирует покидать Англию. Руководство "Манчестер Юнайтед" уверено в положительном итоге переговоров – с игроком обсуждается 5-летний контракт.

В Мартиале заинтересованы "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Бавария". Однако форвард готов отказать всем трем клубам.

Контракт Мартиаля с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, что летом СМИ сообщали о конфликте Мартиаля с Жозе Моуринью, который планировал продать игрока, но переход заблокировал клуб.

Ранее Мартиаль был намерен отказать "Манчестер Юнайтед" в продлении контракта. | http://soccernews.ru