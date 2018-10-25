Мартиаль ответил "МЮ" на предложение о новом контракте

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Мартиаль ответил "МЮ" на предложение о новом контракте
Французский нападающий Антони Мартиаль ответил отказом на предложение "Манчестер Юнайтед" о продлении контракта, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболиста не устроили условия, которые предложил ему английский клуб. Впрочем, переговоры продолжатся.

Нынешний контракт хавбека истекает летом 2020 года.

В этом сезоне 22-летний Мартиаль провел за "МЮ" 10 матчей и забил 4 гола.

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