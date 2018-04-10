Мартиаль ответил на предложение "МЮ" о продлении контракта

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Мартиаль ответил на предложение "МЮ" о продлении контракта
Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль отказался продлевать контракт с клубом, сообщает RMC Sport. 

По сведениям издания, футболист недоволен количеством игровой практики и хочет сменить клуб в летнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют ПСЖ, "Тоттенхэм" и "Атлетико". 

В этом сезоне 22-летний Мартиаль провел за "МЮ" 40 матчей (23 в основе), забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

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