Мартиаль подписал с новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий Антони Мартиаль заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед", передает официальный сайт английского клуба.

Соглашение рассчитано до июня 2024 года и включает в себя опцию продления на год.

Мартиаль играет в составе "МЮ" с 2015 года. За "красных дьяволов" 23-летний француз провел 162 матча, забил 46 голов и сделал 26 ассистов.

Нынешний контракт форварда заканчивается в июне 2019 года. В нынешнем сезоне он забил 10 голов и сделал 1 ассист в 25 матчах.

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