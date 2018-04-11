Мартиаль поставил условие "Манчестер Юнайтед"

Теги антони мартиальманчестер юнайтед

Мартиаль поставил условие "Манчестер Юнайтед"Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль поставил условие своему клубу, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, 22-летний игрок сообщил руководству "красных дьяволов", что будет готов продлить действующий контракт, если в следующем сезоне ему будет гарантировано предоставление большего количества игрового времени.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 40 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Бертранд рассчитывает перебраться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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