Мартиаль принял решение по своему будущему

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Мартиаль принял решение по своему будущему

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль принял решение по своему будущему, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 22-летний француз намерен остаться в клубе и продлить контракт, истекающий в 2019 году.

Напомним, что на Мартиаля претендуют "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ювентус" и "Реал".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Ювентуса". | http://soccernews.ru

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