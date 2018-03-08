Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль принял решение по своему будущему, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 22-летний француз намерен остаться в клубе и продлить контракт, истекающий в 2019 году.

Напомним, что на Мартиаля претендуют "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ювентус" и "Реал".

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