Мартиаль принял решение по своему будущему

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Мартиаль принял решение по своему будущемуВингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль принял решение по своему будущему, информирует Daily Star.

По сведениям издания, 22-летний игрок решил ближайшим летом сменить клубную прописку. "Красные дьяволы" не заинтересованы в расставании с ним, однако готовы будут выставить его на трансфер, если француз подаст соответствующий запрос.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 42 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал". | soccernews.ru

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