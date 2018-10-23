Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль принял решение по своему будущему, информирует RMC Sport.

Так, по сведениям источника, 22-летний француз таки решил продлить контракт с "красными дьяволами" и остаться на "Олд Траффорд". По новому соглашению его оклад вырастет до 10,6 миллиона евро.

В текущем сезоне Мартиаль забил 4 мяча в 9 играх за "Манчестер Юнайтед". Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2019-го года.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ювентусом". | soccernews.ru