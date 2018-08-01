Мартиаль прокомментировал свою отлучку из расположения "Манчестер Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль прокомментировал свою отлучку из расположение команды.

Та, в своем твиттере 22-летний француз написал: " Спасибо всем за ваши сообщения. Мой маленький Свон в порядке, матери было труднее перенести это, но, слава Богу, теперь она чувствует себя лучше. Извините, но моя семья всегда будет важнее всего для меня... Завтра вернусь в Манчестер ".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" оштрафует Мартиаля на солидную сумму. | soccernews.ru