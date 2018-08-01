Мартиаль прокомментировал свою отлучку из расположения "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедантони мартиаль

Мартиаль прокомментировал свою отлучку из расположения "Манчестер Юнайтед"Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль прокомментировал свою отлучку из расположение команды.

Та, в своем твиттере 22-летний француз написал: "Спасибо всем за ваши сообщения. Мой маленький Свон в порядке, матери было труднее перенести это, но, слава Богу, теперь она чувствует себя лучше. Извините, но моя семья всегда будет важнее всего для меня... Завтра вернусь в Манчестер".

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" оштрафует Мартиаля на солидную сумму. | soccernews.ru

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