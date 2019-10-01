Мартиаль пропустит матч Лиги Европы с АЗ из-за травмы

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Мартиаль пропустит матч Лиги Европы с АЗ из-за травмы

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что форвард команды Антони Мартиаль, возможно, пропустит матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с АЗ из-за травмы. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, футболист пропустил 6 матчей "МЮ" из-за повреждения бедра. Также в последней встрече "красных дьяволов" не участвовал защитник Аарон Ван-Биссака.

"Возможно, Мартиаль вернется на выходных. Если нет, то после паузы на матчи сборных. Однако в Лиге Европы он не сможет сыграть. Насчет Ван-Биссака также нет уверенности", - сказал Сульшер.

Матч АЗ - "Манчестер Юнайтед" состоится 3 октября и начнется в 19:55 (мск).

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