Мартиаль провёл 100-й матч за "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль принял участие в матче седьмого тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

Эта игра стала для 21-летнего француза сотой в составе "красных дьяволов". В его активе 30 голов и 22 результативных передачи.

Напомним, что "МЮ" купил Мартиаля в 2015 году у "Монако" за 41 миллион евро, эта сумма за счёт бонусов может вырасти до 66 миллионов.

Не пропустите: Рэшфорд принял участие в 9 голах в 10 матчах этого сезона. | http://soccernews.ru