Мартиаль провёл встречу с Жозе Моуринью

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль встретился с главным тренером команды Жозе Моуринью, сообщает Get Football News France.

По информации источника, встреча прошла по инициативе француза, так как он хотел обсудить с наставником своё будущее.

В ходе беседы Мартиаль попросил Моуринью больше ему доверять и чаще выпускать на поле. Португальский специалист сказал футболисту, что рассчитывает на него в стартовавшем сезоне, однако гарантий по количеству игрового времени давать не стал.

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