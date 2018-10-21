Мартиаль рассказал о своих отношениях с Моуринью



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль заявил, что у него нет проблем с главным тренером Жозе Моуринью.

"У нас нет напряженности в отношениях. Мы общаемся, как обычный игрок и тренер. Надеюсь, что так будет продолжаться и дальше, и мы поможем команде добиться результата", - цитирует Мартиаля ESPN.

Напомним, что 22-летний Мартиаль забил два гола в матче 9-го тура чемпионата Англии с "Челси" (2:2).

Не пропустите: Моуринью просит "Манчестер Юнайтед" провернуть в январе громкий трансфер. | http://soccernews.ru