Мартиаль рассказал о своих отношениях с Моуринью

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Мартиаль рассказал о своих отношениях с Моуринью
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль заявил, что у него нет проблем с главным тренером Жозе Моуринью.

"У нас нет напряженности в отношениях. Мы общаемся, как обычный игрок и тренер. Надеюсь, что так будет продолжаться и дальше, и мы поможем команде добиться результата", - цитирует Мартиаля ESPN.

Напомним, что 22-летний Мартиаль забил два гола в матче 9-го тура чемпионата Англии с "Челси" (2:2).

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