Мартиаль с момента дебюта за "Манчестер Юнайтед" забил больше любого партнёра по команде

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Мартиаль с момента дебюта за "Манчестер Юнайтед" забил больше любого партнёра по команде

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль дважды поразил ворота "Челси" в матче девятого тура АПЛ.

Благодаря этому дублю 22-летний француз довёл число своих голов за "красных дьяволов" до 40.

Как сообщает Opta, это больше, чем у любого другого игрока "МЮ" с сентября 2015 года, когда Мартиаль дебютировал за команду.

Напомним, что манкунианцы купили нападающего у "Монако" за 60 миллионов евро. За три года и почти два месяца он провёл 145 матчей и к вышеуказанным 40 мячам добавил 26 ассистов. | http://soccernews.ru

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