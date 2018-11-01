Мартиаль стал лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в октябре по мнению болельщиков

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Мартиаль стал лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в октябре по мнению болельщиков

Как сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед", нападающий Антони Мартиаль стал лучшим игроком английского клуба в октябре по мнению болельщиков.

Француз набрал 76% в голосовании болельщиков, опередив Виктора Линделёфа (16%) и Поля Погба (8%).

В октябре Мартиаль учавствовал в трёх матчах английской Премьер-лиги за "Манчестер Юнайтед", в которых забил четыре гола.

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