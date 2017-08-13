Мартиаль стал первым игроком "МЮ" за последние девять лет, забившим мяч и отдавший голевой пас выйдя на замену

Теги манчестер юнайтедантони мартиаль

Мартиаль стал первым игроком "МЮ" за последние девять лет, забившим мяч и отдавший голевой пас выйдя на замену

В матче первого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:0.

Во второй половине встречи на замену вышел французский нападающий манкунианцев Антони Мартиаль, который успел забить гол и отдать результативную передачу.

Стоит отметить, что Мартиаль стал первым игроком "Манчестер Юнайтед" за последние девять лет, который сумел отметиться голом и пасом выйдя на замену.

В последний раз подобное достижение удалось португальцу Луишу Нани в 2008 году.

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