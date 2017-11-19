Мартиаль в этом сезоне уже забил больше голов в АПЛ, чем в прошлом

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Мартиаль в этом сезоне уже забил больше голов в АПЛ, чем в прошлом

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль поразил ворота "Ньюкасла" в матче 12-го тура АПЛ.

В активе француза теперь пять голов в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Это на один больше, чем в 25 играх АПЛ прошлого сезона.

Не пропустите: Лукаку поучаствовал в 10 голах в 8 матчах АПЛ против "Ньюкасла". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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