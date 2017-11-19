Мартиаль в этом сезоне уже забил больше голов в АПЛ, чем в прошлом

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль поразил ворота "Ньюкасла" в матче 12-го тура АПЛ.

В активе француза теперь пять голов в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Это на один больше, чем в 25 играх АПЛ прошлого сезона.

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