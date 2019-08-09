Мартиаль вернул себе номер, который у него забрал Ибрагимович

Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль в сезоне-2019/20 будет выступать под девятым номером, сообщает официальный сайт клуба.

Мартиаль перешел в английский клуб в 2015 году и сразу получил "девятку", но через два года этот номер забрал у него Златан Ибрагимович. В результате француз играл с номером 11 на спине. После ухода Златана девятый номер достался Ромелу Лукаку, который несколько дней назад покинул клуб.

23-летний Мартиаль перешел в "МЮ" из "Монако" за 60 миллионов евро. Всего в составе манкунианцев он провел 174 матча во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Журналист Goal.com: "Неудачники этого трансферного окна - "Манчестер Юнайтед" и Вудворд". | http://soccernews.ru