Мартиаль вернул себе номер, который у него забрал Ибрагимович

Теги манчестер юнайтедантони мартиальзлатан ибрагимович

Мартиаль вернул себе номер, который у него забрал Ибрагимович

Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль в сезоне-2019/20 будет выступать под девятым номером, сообщает официальный сайт клуба.

Мартиаль перешел в английский клуб в 2015 году и сразу получил "девятку", но через два года этот номер забрал у него Златан Ибрагимович. В результате француз играл с номером 11 на спине. После ухода Златана девятый номер достался Ромелу Лукаку, который несколько дней назад покинул клуб.

23-летний Мартиаль перешел в "МЮ" из "Монако" за 60 миллионов евро. Всего в составе манкунианцев он провел 174 матча во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Журналист Goal.com: "Неудачники этого трансферного окна - "Манчестер Юнайтед" и Вудворд". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" разгромил "Норвич" на старте АПЛ

"Ливерпуль" разгромил "Норвич" на старте АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов