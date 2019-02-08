Мартиаль высказался об игре Погба



Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль рассказал, что он думает об игре полузащитника команды Поля Погба.

"Мы знаем, каков уровень Погба и какими качествами он обладает. Погба - это Погба. Теперь он играет свободно и мы видим настоящего Поля. Надеюсь, что так пойдет и дальше. Он является лидером в раздевалке и на поле. Надеюсь, что он приведет нас к победам", - приводит слова Мартиаля Sky Sports.

В нынешнем сезоне 25-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 29 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал девять голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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