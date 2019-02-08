Мартиаль высказался об игре Погба

Теги манчестер юнайтедполь погбаантони мартиаль

Мартиаль высказался об игре Погба
Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль рассказал, что он думает об игре полузащитника команды Поля Погба.

"Мы знаем, каков уровень Погба и какими качествами он обладает. Погба - это Погба. Теперь он играет свободно и мы видим настоящего Поля. Надеюсь, что так пойдет и дальше. Он является лидером в раздевалке и на поле. Надеюсь, что он приведет нас к победам", - приводит слова Мартиаля Sky Sports.

В нынешнем сезоне 25-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 29 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал девять голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Названо имя лучшего тренера АПЛ в январе. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги

"Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 62
2 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 26 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов