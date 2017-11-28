Мартиаль забил восьмой гол в сезоне, столько же, сколько за весь прошлый сезон

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Мартиаль забил восьмой гол в сезоне, столько же, сколько за весь прошлый сезон

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях играет с "Уотфордом".

Один из мячей в этом поединке забил нападающий манкунианцев Антони Мартиаль.

Этот мяч стал для него уже восьмым в сезоне. Стоит отметить, что за весь прошлый сезон форвард забил все те же восемь голов.

А рекордном для 21-летнего Мартиаля являются 17 голов, которые он забил в своем дебютном сезоне за "Манчестер Юнайтед" 2015/16.

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