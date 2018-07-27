Мартиаль заинтересован в переходе в европейский топ-клуб

Теги антони мартиальманчестер юнайтедпсж

Мартиаль заинтересован в переходе в европейский топ-клубВингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль заинтересован в переходе в ПСЖ, информирует Mirror.

По сведениям издания, парижане проявляют интерес к 22-летнему игроку "красных дьяволов". Самого француза также прельщает возможность своего возвращения на родину, где на днях его подруга родила ребенка.

В прошлом сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" поставил условия для ухода Мартиаля. | soccernews.ru

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