Мартиалем интересуются три клуба

1 Теги манчестер юнайтедантони мартиальбавария мюнхенборуссия дортмундчелси

Мартиалем интересуются три клубаВингером "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалем интересуются сразу три клуба, информирует Deadline Day Live.

Так, по сведениям источника, на 22-летнего француза претендуют лондонский "Челси", мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

В прошлом сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" не намерен продавать Мартиаля. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Дортмунд вряд ли потянет

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов