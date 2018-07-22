Мартиалем интересуются три клуба

Вингером "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалем интересуются сразу три клуба, информирует Deadline Day Live.

Так, по сведениям источника, на 22-летнего француза претендуют лондонский "Челси", мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

В прошлом сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" не намерен продавать Мартиаля. | soccernews.ru