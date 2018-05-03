Мартиалем интересуются уже четыре европейских топ-клуба

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмчелсиантони мартиальювентусбавария мюнхен

Мартиалем интересуются уже четыре европейских топ-клубаВингером "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалем интересуются уже четыре европейских топ-клуба, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, вслед за лондонскими "Челси" и "Тоттенхэмом", а также туринским "Ювентусом" свои претензии на 22-летнего игрока "красных дьяволов" объявила мюнхенская "Бавария".

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Моуриньо хочет попробовать Мартиаля на новой позиции. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
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20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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