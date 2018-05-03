Вингером "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалем интересуются уже четыре европейских топ-клуба, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, вслед за лондонскими "Челси" и "Тоттенхэмом", а также туринским "Ювентусом" свои претензии на 22-летнего игрока "красных дьяволов" объявила мюнхенская "Бавария".

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Моуриньо хочет попробовать Мартиаля на новой позиции. | soccernews.ru