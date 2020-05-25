Мартин Эдегор может остаться в "Реале" в следующем сезоне

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в следующем сезоне рассчитывает на норвежского полузащитника Мартина Эдегора, который сейчас выступает за "Реал Сосьедад" на правах аренды, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб не будет покупать полузащитников в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. В связи с этим, Эдегор получит шанс закрепиться в "Реале".

В нынешнем сезоне 21-летний Эдегор провел за "Реал Сосьедад" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

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