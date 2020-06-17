Мартин Эдегор не хочет возвращаться в "Реал" летом



Норвежский полузащитник "Реала" Мартин Эдегор не хочет возвращаться в мадридский клуб по окончании сезона, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист хочет еще на один сезон остаться в "Реале Сосьедад", за который он в настоящее время выступает на правах аренды. Норвежец уже поставил в известность о своих планах руководство баскского клуба. Эдегор надеется, что "Реал" согласится продлить его аренду.

Ранее сообщалось, что на хавбека в следующем сезоне рассчитывает главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне 21-летний Эдегор провел за "Реал Сосьедад" 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

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