Мартин Эдегор не хочет возвращаться в "Реал" летом
Норвежский полузащитник "Реала" Мартин Эдегор не хочет возвращаться в мадридский клуб по окончании сезона, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, футболист хочет еще на один сезон остаться в "Реале Сосьедад", за который он в настоящее время выступает на правах аренды. Норвежец уже поставил в известность о своих планах руководство баскского клуба. Эдегор надеется, что "Реал" согласится продлить его аренду.
Ранее сообщалось, что на хавбека в следующем сезоне рассчитывает главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан.
В нынешнем сезоне 21-летний Эдегор провел за "Реал Сосьедад" 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14