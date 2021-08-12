Мартин Эдегор является приоритетом "Арсенала"

Фото: инстаграм Эдегора/Автор неизвестен

Будущее полузащитника мадридского "Реала" и сборной Норвегии Мартина Эдегора остается неопределенным, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источнка, Мартин Эдегор всегда был приоритетом "Арсенала" больше, чем Мэддисон. Руководство "канониров" ждет окончательного решения "Реала" относительно будущего Эдегора — они будут готовы сделать предложение по норвежскому таланту.

Сделка по Джо Уиллоку с "Ньюкаслом" будет завершена в ближайшее время.

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