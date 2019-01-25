Мартин Касерес в третий раз станет игроком "Ювентуса"

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Мартин Касерес в третий раз станет игроком "Ювентуса"

Защитник "Лацио" Мартин Касерес в скором времени в третий раз в своей карьере перейдет в "Ювентус". Об этом сообщает Sky Sport.

По данным издания, туринский клуб заплатит за переход 31-летнего игрока 600 тысяч евро, а тот прилетит в Турин для подписания контракта уже сегодня, 25 января.

Касерес играл в составе "Ювентуса" во время сезона-2009-10 на правах аренды и на постоянной основе с 2012 по 2016 годы. С командой он завоевал четыре чемпионских титула.

В текущем сезоне Касерес участвовал в 8 матчах.

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