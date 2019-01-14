Мартин О’Нил может возглавить английский клуб
Бывший тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил, скорее всего, возглавит английский клуб.
В Специалисте заинтересован"Ноттингем Форест". Ранее пост главного тренера ноттингемцов покинул Айтор Каранки, который попросил об отставке.
66-летний О’Нил играл в составе "Ноттингема" с 1971 по 1981 год. Он провел за клуб 371 матч и выигрывал с командой Кубок европейских чемпионов.
"Форест" занимает 9 место в Чемпионшипе, набрав 39 баллов.
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