Мартин О’Нил возглавил "Ноттингем Форест"

Бывший главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил стал новым главным тренером "Ноттингем Форест".

Последний клуб, который возглавлял специалист, был "Сандерленд".

Сборную Ирландии возглавлял с 2013 по 2018 год.

66-летний О’Нил играл в составе "Ноттингема" с 1971 по 1981 год. Он провел за клуб 371 матч и выигрывал с командой Кубок европейских чемпионов.

"Форест" занимает 9 место в Чемпионшипе, набрав 39 баллов.

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