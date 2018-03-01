Мартина: "Буффон по-прежнему хорош и может играть еще пару лет"
Агент вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона Силвано Мартина считает, что голкиперу стоит продолжить карьеру.
"Мне кажется, что еще рано говорить о будущем Буффона. Я считаю, что он по-прежнему хорош и может играть еще пару лет. Впрочем для продолжения карьеры нужно иметь внутренний огонь, который толкает тебя на борьбу. Если он решит завершить карьеру, то найдет, чем заняться. Он вполне может продолжить работать в "Ювентусе" или сборной Италии", – приводит слова Мартины Football Italia.
Ранее сам 40-летний Буффон говорил, что может завершить карьеру по окончании этого сезона.
Не пропустите: Буффон может продолжить карьеру в английском топ-клубе. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|5
|Рома
|26
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|Сампдория
|26
|44
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|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|26
|36
|10
|Фиорентина
|26
|35
|11
|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|26
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|25
|15
|Кьево
|26
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|Кротоне
|26
|21
|18
|СПАЛ
|26
|20
|19
|Хеллас Верона
|26
|19
|20
|Беневенто
|26
|10