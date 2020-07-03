Мартинелли заключил новый контракт с "Арсеналом"
Нападающий Габриель Мартинелли подписал новый контракт с лондонским "Арсеналом". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
19-летний футболист выступает в команде с лета 2019 года. Новый контракт форварда рассчитан на долгий срок.
Gabi puts pen to paper! ✍️ pic.twitter.com/pBXsVrOwo1— Arsenal (@Arsenal) July 3, 2020
"Я очень рад, что Габи подписал новый контракт. Он очень талантливый молодой футболист, который впечатляет нас своей игрой и работоспособностью. Ждем, когда он вернется в лучшую форму", - сказал главный тренер Микель Артета.
В текущем сезоне футболист провел 26 матчей, в которых забил 10 голов.
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