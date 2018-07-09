Мартинес: "Бельгийский футбол уникален"

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес дал комментарии в преддверии полуфинальной игры с Францией.

"Завтра у нас будет уникальная возможность. Мы волнуемся. Для всей Бельгии это отличная возможность доказать, что вся работа, проделанная за последние 10-15 лет, была не напрасна.

Мы сильны своим коллективом. Я думаю, бельгийский футбол уникален, у нас очень много техничных игроков с уникальными данными. Но у нас команда, а не набор футболистов. На протяжении двух лет мы строили этот коллектив" - приводят слова Мартинеса российские СМИ.

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