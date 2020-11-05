Мартинес готов обсудить с "Интером" продление контракта

Форвард Лаутаро Мартинес готов продлить контракт с "Интером". Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, агенты игрока прилетят в Милан во время паузы на матчи сборных, чтобы обсудить условия сделки.

Нынешнее соглашение аргентинцы с миланским клубом рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, этим летом футболист был близок к переходу в "Барселону", однако каталонцы из-за кризиса не смогли предоставить необходимую сумму на трансфер нападающего.

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