Мартинес хочет продлить контракт с "Интером"

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Мартинес хочет продлить контракт с "Интером"Фото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес заявил, что собирается остаться в клубе.

"У меня была реальная возможность присоединиться к «Барселоне". К счастью, я решил остаться в "Интере". "Реал"? Ничего не знаю об этих слухах. Я счастлив в "Интере" и веду переговоры о продлении контракта. Соглашение будут достигнуто в ближайшее время", — сказал Мартинес в интервью La Gazzetta dello Sport.

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