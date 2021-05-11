Мартинес хочет продлить контракт с "Интером"

Фото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес заявил, что собирается остаться в клубе.

"У меня была реальная возможность присоединиться к «Барселоне". К счастью, я решил остаться в "Интере". "Реал"? Ничего не знаю об этих слухах. Я счастлив в "Интере" и веду переговоры о продлении контракта. Соглашение будут достигнуто в ближайшее время", — сказал Мартинес в интервью La Gazzetta dello Sport.

Также не пропустите: Верратти и Курзава выбыли до конца сезона. | http://soccernews.ru