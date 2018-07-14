Мартинес: "Игроки сборной Бельгии написали новую историю"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес дал комментарии после победы над Англией в матче за третье место на ЧМ-2018.

"Сегодня я видел желание играть друг за друга. Мы хотели победить. Эти игроки написали новую историю. Мы играли в наш бельгийский футбол. Показали тактическую гибкость. Этот путь был замечательным, но надо улучшать все возможности, которые нам предоставляются" - сказал Мартинес.

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