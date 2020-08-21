Мартинес, Лукаку и Навас - в старте на финальный матч ЛЕ "Севилья" - "Интер"
Тренерские штабы "Севильи" и "Интера" огласили стартовые составы на финальный матч Лиги Европы, который состоится сегодня, 21 августа.
"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Хордан, Фернандо, Банега, Окампос, Л. де Йонг, Сусо.
"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Годин, Янг, Гальярдини, Брозович, Барелла, Д’Амброзио, Мартинес, Лукаку.
Встреча состоится в Кельне. Начало - в 22:00 мск.
Не пропустите: "Севилья" на везении и кураже вратаря пролезла в финал Лиги Европы, но попутно показала все слабые стороны "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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